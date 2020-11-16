Bogdanov'dan Muallim açıklaması: Moskova samimi bir dostunu kaybetti

Muallim'in yaşamını yitirmesi hakkındaki düşüncelerini Sputnik'e anlatan Bogdanov, Muallim'i 35 yıldan daha uzun bir süredir tanıdığını, kendisinin Şam Büyükelçiği'nde çalıştığı sırada Muallim'in Dışişleri Bakanlığı sekreteryasının başında bulunduğunu kaydetti.

Bogdanov, "O dönemden beri neredeyse her zaman temas halinde olduk. Hem Şam'da hem de Muallim'in uzun yıllar büyükelçi olarak görev yaptığı Washington'da temaslarımız oldu. Moskova'ya ziyaretleri de oldu, ayrıca Ortadoğu, Suriye ve Irak'la ilgili uluslararası etkinliklerde buluştuk. En deneyimli diplomattı, uzun yıllar Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın başında bulundu, başbakan yardımcılığı yaptı" ifadelerini kullandı.

Bogdanov, Muallim'in Suriye-Rusya ilişkilerinin ve çok boyutlu işbirliğinin önemini anladığının altını çizdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok güvenilir bir partneri ve samimi bir dostumuzu kaybettik. Dostluğumuza her zaman çok değer verdim, ailesini, eşini ve oğlunu tanıyordum. Tüm ailesine en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Mizah duygusuna ve en önemlisi de en derin uluslararası siyaset, Ortadoğu bilgisine sahip çok renkli bir kişilikti. Suriye ve çevresindeki durum hakkında ondan birçok faydalı ve yeni şey öğrendim. Bu tür insanların yaşamını yitirmesi üzücü."

Suriye haber ajansı SAN, Muallim'in yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. 79 yaşındaki Muallim, 11 Şubat 2006'den beri dışişleri bakanlığı görevini sürdürüyordu.