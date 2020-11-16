Rusya: Karabağ’da 725 sivil, Rus askerlerin gözetiminde evlerine döndü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus barış güçlerinin dün Karabağ’ın başkenti Stepanakert'e dönen sığınmacıların olduğu ikinci bir otobüs konvoyuna eşlik ettiği açıklamasını yaptı. Cumartesi günü de çatışmalardan dolayı yerinden edilmiş 250 kişinin Rus barış güçlerinin koruması altında evlerine dönmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, çatışmalarda yerlerinden edilen 475 sivilin 19 otobüs ile Karabağ’ın başkenti olan Stepenakert’e geri döndüğünü belirtti. Açıklamaya göre otobüslerin yer aldığı konvoy, Rus barışı gücü ve askeri polisinin devriyeleri eşliğinde Erivan-Stepanakert rotası boyunca ilerleyip Stepanakert'in merkezine vardı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca cumartesi günü de Rus barış gücünün Stepanakert’e giden 250 sığınmacının olduğunu 9 otobüse, Karabağ ile Ermenistan’ı birbirine bağlayan Laçin koridoru üstünde eşlik ettiğini hatırlattı.

Bakanlık yetkilileri, ”Rus askeri, sivillerin Stepanakert'teki evlerine geri dönmesi için temas hattı boyunca otobüslerin güvenli bir şekilde hareket etmesini sağladı" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre şu ana dek toplamda 725 sivil, çatışmalar öncesinde Stepenakert’te yaşadıkları yerlere dönmüş oldu.

İnsani müdahale merkezi haftaya göreve başlayacak

Bunun yanında Savunma Bakanlığı açıklamasında 14 Kasım’dan bu yana, Tümgeneral Andrey Volkov liderliğindeki kurumlar arası insani müdahale merkezinin operasyonel bir grubunun Stepanakert'teki Rus barış gücünün bir parçası olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

Askerlerin dışında, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ile Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) sınır personelinin de yer alacağı söz konusu merkezin 20 Kasım’a kadar kurulması olması planlanıyor.

Karabağ’da eylül sonundan geçen haftaya dek son yıllarda görülmemiş şiddette çatışmalar yaşanmıştı. Çatışmalar; Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Karabağ’da tüm askeri operasyonların sona ermesine dair 10 Kasım’da imzaladıkları anlaşmayla durdu.

Anlaşma doğrultusunda Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.