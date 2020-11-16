Putin ve Macron, Dağlık Karabağ’ı konuştu

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonla gerçekleştirdikleri görüşmede Dağlık Karabağ’daki durumu ele aldı.

Putin ve Macron, telefonla Dağlık Karabağ’daki durumu konuştu. Putin, Rus tarafının kan dökülmesine son verilmesi ve yeni can kayıplarının önlenmesini sağlayan aktif arabuluculuk çabalarının yanı sıra, temas hattı ve Laçin koridoru boyunca Rus barış gücü konuşlandırılması konusunda bilgi verdi.

Görüşmede Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım tarihli ortak bildirisinin uygulanmakta olduğu, bölgedeki durumun genel olarak istikrara kavuştuğu ifade edildi.

AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları Rusya, Fransa ve ABD’nin çalışmalarının koordine edilmesine hazır olduklarını belirten liderler, göçmenlerin kalıcı ikamet noktalarına geri dönmesi, halkın normal yaşamını sürdürmesi için koşulların sağlanması, altyapıların restore edilmesi, Hristiyan dini yapıların muhafaza edilmesi gibi insani meselelerin derhal çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Bununla bağlantılı olarak Putin, Rusya tarafından insani müdahale merkezinin kurulmakta olduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca terörle mücadelede işbirliği de dahil olmak üzere ikili işbirliği konuları ele alındı.