Rus nükleer buzkıranı Arktika ilk çalışma seferine çıktı

Atomflot tarafından yapılan açıklamaya göre önde gelen evrensel nükleer buzkıran Arktika, Murmansk limanından ilk çalışma seferine çıktı.

Dünyanın en güçlü buzkıranı Arktika’nın Kara Denizi’ne yöneldiği belirtilen açıklamada, geminin aralık ortalarına kadar Kuzey Deniz Yolu güzergahında faaliyetlerini sürdüreceği ifade edildi.

Atomflot Genel Müdürü Birinci Yardımcısı Leonid İrlitsa, Kuzey Kutbu bölgesinde aktif buz oluşum sürecinin devam ettiğini ve şimdi buzkıranı test etme fırsatı olduğunu, bunun her geminin işletmeye alınmasından sonra uygulanan bir işlem olduğunu belirtti.

Arktika buzkıranı, ilk seferinden sonra malzeme takviyesi için Murmansk limanına geri dönecek, aralık sonunda ise tekrar rotasını Kuzey Deniz Yolu güzergahına çevirecek.

Daha önce evrensel nükleer buzkıran gemisi Arktika’nın 21 Ekim tarihinde yapılan resmi törenle Rusya’nın nükleer buzkıran filosuna dahil olduğu açıklanmıştı.

Rosatom’un siparişi ile Proje 22220 kapsamında Baltık Fabrikası’nda üretilen Arktika buzkıranı, dünyanın en büyük ve güçlü buzkıranı olacak. Ekim ortalarında buzlu denizlerde yapılan testleri tamamlanan gemi 21 günde buz kaplı sularda yaklaşık 4.8 bin deniz mili geçerek 3 Ekim’de Kuzey Kutbu’nun coğrafi noktasına ulaşmıştı.

Buzkıranın uzunluğu 173.3 metre, genişliği 34 metre, tonajı ise 33.5 bin ton.