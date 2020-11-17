Rusya Savunma Bakanlığı: Dağlık Karabağ'a mayın tarama görevlerini yerine getirecek istihkam birliği gönderildi 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstihkam birliği, teknik keşif görevinin yanı sıra yerleşimler, yollar ve tesislerdeki mayınları temizleme görevini yerine getirecek. Patlayıcı maddelerin taranması ve tespitinde özel eğitimli köpekler kullanılacak" dendi.

Bakanlık, istihkam birliğindeki askerlerin, özel teçhizatın ve ekipmanın Dağlık Karabağ'a Ulyanovsk hava üssünden Il-76 tipi uçaklarla gönderildiğini belirtti.

Rus Silahlı Kuvvetleri Barış Gücü Birliği Komutan Yardımcısı Aleksey Polyuhoviç, dün Rus basınına verdiği demeçte Rus askerlerin Ermenistan ile Dağlık Karabağ'ı birbirine bağlayan Laçin koridorunda mayın tarama çalışmaları yürüttüğünü söylemişti.

Polyuhoviç, "Şu anda cenaze değişimi yürütülüyor, yol patlayıcılardan, patlamamış olan mühimmatlardan temizleniyor. Yol Stepanakert'e geri dönmek isteyen göçmenlerin dönüşü için hazırlanıyor" demişti.