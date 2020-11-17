Putin'den BRICS liderlerine: Rus Sputnik V aşısı Çin ve Hindistan'da üretilebilir

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderlerinin videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği 16. BRICS Zirvesi'nde konuşan Putin, "Rus aşıları var, etkili ve güvenli bir şekilde işlev gösteriyorlar, asıl mesele seri üretim. Bu ürünün geniş bir şekilde kullanıma sunulması amacıyla seri üretime yönelik çabalarımızı birleştirmemiz çok önemli" dedi.

Putin, Sputnik V aşısının ardından ikinci aşı EpiVakKorona'nın tescil edildiğini ve üçüncü aşının yolda olduğunu anımsatarak söz konusu aşıların üretiminde ve kullanımında BRICS ülkeleriyle işbirliği yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Ağustos ayında tescil edilen Sputnik V aşısının Çin ve Hindistan'da üretilebileceğini kaydeden Putin, "Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, Brezilyalı ve Hindistanlı partnerleriyle Sputnik V aşısının klinik testlerinin yapılması, Çin ve Hindistan'daki eczacılık şirketleriyle aşının hem kendi hem de üçüncü ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretimi için bu ülkelerde üretim merkezleri açılması konusunda anlaşmaya vardı. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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