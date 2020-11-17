Rusya'nın ikinci koronavirüs aşısının tescil sonrası araştırmalarına başlandı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Vektor Devlet Bilim Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona isimli koronavirüs aşısının tescil sonrası araştırmalarının başladığını söyledi.

Kovid-19’la ilgili bir sempozyumda konuşan Popova, EpiVakKorona aşısının 13 Ekim’de tescil edildiğini hatırlattı ve “Şu anda tescil sonrası üçüncü aşama testler yürütülüyor” dedi.

Rusya’nın aşı geliştirmeye ve çıkarmaya devam ettiğini belirten Popova, 11 Ağustos’ta tescil edilen Sputnik V aşısının klinik testlerde ve tescil sonrası araştırmaların ilk sonuçlarına göre başarısını ispat ettiğini söyledi.

Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin tescil sonrası araştırmaları 40 bin kişinin katılımıyla Moskova'da gerçekleşiyor.

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlaçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin üçüncü koronavirüs aşısı için de 300 gönüllünün katıldığı klinik çalışmalar sürüyor. Bu aşı diğer Rus aşılarından farklı olarak virion, yani yapısı tam bir virüs partikülü içeriyor. Bu aşı da yıl sonuna kadar tescil edilebilir.