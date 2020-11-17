Putin’den pandemi nedeniyle ihtiyaç sahibi ülkelere yönelik yaptırımları kaldırma önerisi

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderlerinin video konferans yoluyla gerçekleştirdiği 16. BRICS Zirvesi'nde konuşan Putin, Rusya’nın Kovid-19 pandemisi ortamında yardıma muhtaç olan ülkelere yönelik yaptırımların kaldırılmasını önerdiğini belirtti.

Putin, “Ülkemiz, en azından pandemi ortamında ve en azından bu enfeksiyon karşısında gıda ve ilaç, ayrıca tıbbi ekipman tedarikine çok ihtiyacı olan ülkelere ve bu devletlerin vatandaşlarına yönelik her türlü kısıtlama ve yaptırımın kaldırılmasını öneriyor” diye konuştu.

Rusya daha önce de ticari savaşların durdurulasını ve kısıtlamaların kaldırılmasını önermişti

Rusya geçen nisan ayının başında da, koronavirüs salgını süresince yaptırım düzenlemelerinin hafifletilmesini ve tüm ülkelerin gıda ve ilaca erişimini sağlamak için ticaret savaşlarından vazgeçilmesinin önerildiği, koronavirüs salgınıyla mücadelede ülkelere yardımcı olacak önlemleri içeren bir karar çıkarılmasını önermişti.

ABD’de bulunan John Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, dünya genelinde yeni koronavirüs vakaları sayısı 55.1 milyona yükseldi, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 1.3 milyona ulaşırken toplam iyileşen hasta sayısı ise 35.4 milyon oldu.