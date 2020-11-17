Duma, eski devlet başkanlarına ‘ömür boyu senatör olma hakkı’ veren yasa tasarısını onayladı

Devlet Başkanı tarafından sunulan yasa tasarısı metnine göre, Federasyon Konseyi, ülkenin federal bölgelerinden her birinden ikişer temsilci ile ‘görev süresi dolan ya da planlanandan önce görevini bırakan devlet başkanından’ oluşacak.

Belgeye göre, Devlet Başkanı, Federasyon Konseyi’ne 30’a kadar üye atayabilecek ve bunların en fazla 7’si ömür boyu, diğer üyeler ise 6 yıl görev yapabilecek. Devlet Başkanı, bu atamaları kendi takdirine bağlı olarak istediği zaman yapabilecek.

5 Kasım'da Senatör Andrey Klişas ve Milletvekili Pavel Kraşeninnikov, eski devlet başkanlarının dokunulmazlığını, faaliyetlerinden bağımsız olarak güçlendiren değişiklik yasa tasarısını Devlet Duması’na sunmuştu.