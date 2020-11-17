Putin: Rusya ve Türkiye’nin pozisyonları her zaman örtüşmüyor, fakat diplomasi sanatı uzlaşma sağlamaktır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Türkiye’nin pozisyonlarının her zaman örtüşmediği gibi bazen tamamen uzaklaştığını, fakat diplomasi sanatının uzlaşma sağlamak olduğunu belirtti.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24’e konuşan Putin, Türkiye’nin hiçbir zaman Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’ı desteklediğini gizlemediğini söyledi.

“Türkiye'nin rolü çok iyi biliniyor, bu Azerbaycan'da defalarca söylendi ve Türk tarafı bunu asla gizlemedi. Onlar tek taraflı olarak Azerbaycan’ı destekledi” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunlar Sovyetler Birliği'nin çöküşünün jeopolitik sonuçları. Biz bu konuyu her zaman genel olarak ele alıyoruz. Burada, genel bir durum değil, şu anda tanıklık ettiğimiz oldukça somut olaylar söz konusu.”







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