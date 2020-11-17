Roscosmos: Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hava sızıntısı önlendi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) mürettebatının Rus ‘Zvezda’ modülünde oluşan ve hava sızıntısına neden olan çatlağı yamaladığını kaydetti.

Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebatının Rus ‘Zvezda’ modülünde oluşan ve hava sızıntısına neden olan çatlağa yeni bir yama yaptığını belirtti.

Daha önce, kozmonot Sergey Rıjikov, çatlağı kauçuk ve alüminyum folyodan yapılmış bir yama ile kapatmıştı.

Roscosmos sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Rus mürettebatı, Zvezda modülünde hava sızıntısına neden olduğu tahmin edilen çatlağa yeni bir yama yaptı” ifadelerini kullandı.

Sözcü, atmosfer seviyesi kontrol ölçümleri ve mürettebatın yeryüzündeki uzmanlara ilettiği veriler sonucunda sızıntıya neden olan arızanın tamamen giderilebileceğini belirtti.