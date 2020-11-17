Rusya, insani yardımlar için Dağlık Karabağ'a arama-kurtarma ekibi gönderdi

Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus arama-kurtarma ekibine İvan ilçe belediyesinin binası temin edildi ve binada bakanlığa ait bir operasyon merkezi kuruldu.

Rus yetkililer, insani operasyon grubunu yöneteceği bu merkezden Moskova'yla özel iletişim de kurabilecek.

Operasyon grubunun Rusya tarafından yerel halka yardım sunulması için kurulan Uluslararası İnsani Müdahale Merkezi'nin bünyesine dahil edilmesi bekleniyor.

Arama-kurtarma ekibinde şu anda 30 kişi bulunuyor ancak Acil Durumlar Bakanlığı Dağlık Karabağ'a 150 kişi daha göndermeye hazır olduklarını vurguladı.