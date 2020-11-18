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    Rus Donanması'na ait 'Amiral Kasatonov' fırkateyni, St. Petersburg'da Rusya Deniz Kuvvetleri Günü öncesi yapılan askeri geçit töreni provası sırasında.

    'Sudan’da Rusya Donanması’na ait lojistik merkezin kurulması 3-4 ay sürebilir'

    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
    Rusya
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202011181043245013-sudanda-rusya-donanmasina-ait-lojistik-merkezin-kurulmasi-3-4-ay-surebilir/

    Rus askeri uzmanlar, Rusya ve Sudan arasında Kızıldeniz’de Rus Donanması’nın lojistik merkezinin kurulmasına ilişkin imzalanacak anlaşmayı değerlendirdi.

    Emekli Amiral Viktor Kravçenko, Sudan’da kurulması planlanan Rusya Donanması’na ait lojistik merkezin yapımının 3-4 ay sürebileceğini söyledi.

    Kravçenko, “Kanımca, altyapının oluşturulması için üç veya dört ay yeterli olacak ve gemilerimiz oraya girebilecek, ikmal yapabilecek ve bazı onarımları gerçekleştirebilecek” dedi.

    Birçok şeyin Sudan’da kurulması planlanan lojistik merkezin yerine bağlı olacağını belirten Kravçenko, “Her şey verilere bağlı. Orada rıhtım varsa, sorun yeterince hızlı çözülebilir. Özellikle lojistik destek noktası, yüzer bir atölye veya kıyı gemisi tamir atölyesinin yanı sıra yakıtlı bir tankerin varlığını gerektirir” ifadelerini kullandı.

    Rusya Bilimler Akademisi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Enstitüsü (IMEMO RAN) Uluslararası Güvenlik Merkezi Başkanı Aleksey Arbatov, Rusya’nın lojistik merkezler yardımıyla dünya okyanuslarında donanmanın varlığını genişletmeyi hedeflediğini belirtti.

    Arbatov, “Rusya’nın buradaki hedefi, deniz kuvvetleri de dahil olmak üzere askeri varlığını genişletmektir. Prestij, büyük bir deniz gücü, filolarımız tüm okyanuslarda. Başka bir amaç yok. Ancak, bunun mali bir bedeli var, büyük bir maliyeti gözden çıkarmak gerekiyor” dedi.

    Sudan’ın istikrarsız bir ülke olduğunu ve orada her an bir savaş çıkabileceği uyarısı yapan Arbatov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Bu bir genişleme. Ve tabii ki, filomuz her yerde olmak istiyor. 1970'lerde, filomuz Hint-Pakistan ihtilafından sonra Hint Okyanusu'nda ortaya çıktığında, bir amiralimize Hint Okyanusu'nda neden bir filoya ihtiyacımız olduğu sorulduğunda, amiral ‘Bunun iki nedeni var: Sovyet filosu var ve Hint Okyanusu var’ şeklinde çok zekice bir yanıt verdi.”

    Rusya’nın Karadeniz Filosunun eski komutanı emekli amiral Vladimir Komoyedov ise Sudan’daki üssün SSCB'nin çöküşünden sonra kaybedilen deniz varlığını genişleteceğini kaydetti.

    Komoyedov, Rusya’nın ABD ve NATO’nun Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarında hava, deniz ve deniz altındaki hakimiyeti zemininde yeni bir deniz üssüne sahip olacağına vurgu yaparak, şunları ifade etti: “Bu, filomuzun güçlendirilmesi fırsatıdır. Deniz varlığımızı yeniden inşa etmenin zamanı geldi.”

    Daha önce Rusya hükümeti, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Sudan’da Rusya Donanması’nın lojistik merkezini kurma teklifi sunmuştu. Bu teklif için Sudan yönetiminden onay alınmıştı.

    Taslak anlaşma metnine göre, Rusya ve Sudan arasında, Kızıldeniz kıyısındaki bu ülkede Rus Donanması’nın lojistik merkezinin kurulmasına ilişkin 25 yıllık bir anlaşma imzalanacak.

    Rusya Sudan’daki deniz üssünde nükleer enerji ünitelerine sahip gemiler de olmak üzere, en fazla 300 personel kapasiteli 4 gemi bulundurabilecek.

    Rusya, Sudan hükümetine hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere, üssün güvenliği için tüm askeri teçhizat ve silahları sağlayacak.

    Etiketler:
    Rusya, Rus donanması, Sudan
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