Putin, ABD ve Fransa’nın Dağlık Karabağ yüzünden 'gücendiği' iddialarını değerlendirdi: Mübalağa

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ krizinin çözümünde yer almamalarının AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları ABD ve Fransa’yı gücendirmiş olabileceği söylentilerini mübalağa olarak gördüğünü, bölgenin birilerinin güceneceğinin düşünülebileceği bir durumda olmadığını söyledi.

Rossiya 24 televizyonunda konuşan Putin, ABD ve Fransa’nın Dağlık Karabağ’daki ateşkese yönelik anlaşmada yer almamalarından dolayı ‘gücenmiş olabileceği’ söylentilerini değerlendirdi.

Putin, “Sorunlar çözülürken, bu şartlarda, bu düzeyde görüşülürken, mevzu bahis sağlık, hayat, uzun tarihsel açıdan milyonlarca insanın kaderiyken, birileri alınacak, gücenecek diye düşünemeyiz. Böyle durumlarda tamamen başka unsurlar dikkate alınır” ifadelerini kullandı.

Putin, konuyla ilgili birilerinin gücendiğini söylemenin mübalağacılık olduğunu ifade etti.

'ABD ve Fransa, sorunlar için her zaman çözüm arayışındaydı'

ABD ve Fransa’nın istikrar sürecindeki rolünü çok olumlu değerlendirdiğini belirten Putin, iki ülkenin de her zaman sorunlar için çözüm aradığını belirtti.

Putin, Rusya’nın olası çözümün formatı için öneride bulunduğu 2013 yılından beri ABD ve Fransa’nın genel olarak Rus tarafının teklifini desteklediğini ve Moskova ile dayanışma içinde çalıştığını kaydetti.

Putin, “Mesele ortak bildiri, ateşkesin temelini oluşturan nihai belge hazırlanırken bütün partnerlerimizin fikirlerinin detaylarına kadar dikkate almanın mümkün olup olmadığıydı. Bu tamamen teknik bir konu” dedi.

Putin, aldıkları kararların çözüm ilkelerine yönelik ortak tutumlarının temellerini sarsmadığını kaydetti.

'Türkiye’nin rolünü değerlendirmek benim sorumluluk alanımda değil'

Putin, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki durumla ilgili son aylardaki rolü hakkında bir değerlendirmede bulunmadı.

“Türkiye’nin rolünü değerlendirmenin benim sorumluluk alanıma girmediğini düşünüyorum. Her bireyin, her ülkenin değerlendirmesi farklı. Şu anda da farklı ülkelerin Türkiye ile farklı ilişkileri var” diyen Putin, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geçmişte kötü dönemlerden geçtiğini de hatırlattı.

Avrupa’daki birçok ülke arasındaki ilişkilerde de geçmişte zorlu dönemlerin olduğuna dikkat çeken Putin, “Sözgelimi Fransa ve Almanya. Aralarında kaç kez savaştılar. Şimdiyse NATO bünyesinde savunma ve güvenlikle ilgili görevlerini yürütüyorlar. Tüm bunların üstesinden geldiler ve halklarının çıkarları için ileriye doğru adım atıyorlar” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Paris’te Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkilinin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, taraflar Moskova’nın, Türkiye’nin rolü de dahil olmak üzere anlaşmanın parametreleriyle ilgili açıklığa kavuşturması gereken birçok soru işareti olduğunu ifade etmişti.