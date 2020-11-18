Rus Dışişleri: Azerbaycan'a asker gönderilmesi, Türkiye'nin egemen kararı

Rus basınına demeç veren Rudenko'ya Türkiye'nin Azerbaycan'a asker göndermesinin Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri tarafından imzalanan ateşkes anlaşmasını etkileyip etkilemeyeceği soruldu.

Rudenko, "Hayır, bu Ankara'nın egemen kararı ve bunun anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili durumu teknik olarak izleyecek olan Rus-Türk ortak gözlem merkezine Türk askerlerin katılımıyla bağlantılı olduğu görülüyor" dedi.

Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin dün TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, bugün Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

11 Kasım'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gerçekleştirdiği görüşmenin neticesinde Dağlık Karabağ'da ateşkesi kontrol edecek bir Rus-Türk ortak gözlem merkezinin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalanmıştı.