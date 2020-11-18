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    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov

    Rusya Savunma Bakanlığı: Dağlık Karabağ'da ateşkes 23 gözlem noktasından izleniyor

    Ministry press service оброны Russian Federation
    Rusya
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    https://tr.sputniknews.com/rusya/202011181043249079-konasenkov-daglik-karabagda-ateskes-23-gozlem-noktasindan-izleniyor/

    Rus barış gücü komutanlığının Dağlık Karabağ'daki bazı gözlem noktalarının yerlerini ve kapsamını değiştirdiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ateşkesin 23 gözlem noktasından izlendiğini ifade etti. Konaşenkov, son 24 saatte neredeyse 700 sığınmacının Dağlık Karabağ'a döndüğünü de açıkladı.

    Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Konaşenkov, "Oluşan duruma bağlı olarak Rus barış gücü komutanlığı, gözlem noktalarının konumunu ve kapsamını netleştirdi. Ateşkes, barış gücü askerleri tarafından 23 gözlem noktasından izleniyor" dedi.

    Gözlem noktalarının konumunun tam olarak hangi gerekçeyle değiştirildiğine değinmeyen Konaşenkov, kuzey sorumluluk bölgesinde 11, güney sorumluluk bölgesindeyse 12 gözlem noktası konuşlandırıldığını ifade etti. Rus yetkili, dünkü basın toplantısında güney ve kuzey sorumluluk bölgelerinde 9'ar, Laçin koridorundaki Zabuh-Lısogorsk-Zarıslı karayolu boyunca 7 olmak üzere toplam 25 gözlem noktasının bulunduğunu söylemişti.

    'Ateşkese cephe hattının tamamında uyuluyor'

    Barış gücü operasyonunun Stepanakert'e kurulan Rus barış gücü karargahından yönetildiğini kaydeden Konaşenkov, Rus barış gücü askerleri ile askeri polisin devriyeleri sayesinde Laçin koridorunda Stepanakert'e kadar güvenli sivil ulaşımın sağlandığının altını çizdi.

    Konaşenkov, Dağlık Karabağ'da ateşkese cephe hattının tamamında uyulduğunu ekledi.

    Gözlem noktalarının gösterildiği bir harita
    Rusya Savunma Bakanlığı
    Gözlem noktalarının gösterildiği bir harita

    Dağlık Karabağ’a son 24 saatte 700 sığınmacı döndü

    Öte yandan Konaşenkov, son 24 saatte neredeyse 700 sığınmacının Dağlık Karabağ'a döndüğünü de söyledi.

    Konaşenkov, “Son 24 saatte Ermenistan topraklarından 648 kişi Dağlık Karabağ’a geri döndü” diye konuştu.

    Geçen cumartesi gününden bu yana Rus barış gücü birliklerinin daha önce çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden 1.709 sığınmacı taşıyan toplam 4 konvoyun Stepanakert kentine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağladığına dikkat çeken Konaşenkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Varılan anlaşmaya uygun olarak Dağlık Karabağ’da çatışmalar sırasında hayatını kaybeden askerlerin taraflar arasındaki cenaze değişimi devam ediyor. Cenaze değişimi Rusya barış gücü birliklerinin ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICRC) koordinasyonu altında sürdürülüyor.”

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.

    Anlaşma doğrultusunda Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.

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    Etiketler:
    gözlem, İgor Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ, Rusya, Barış gücü
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