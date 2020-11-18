Rusya’da koronavirüs hastaları için ayrılan yatakların yüzde 81’i doldu

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkede koronavirüs hastaları için olan yatakların yüzde 81’inin dolu olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hükümetle gerçekleştirdiği bir toplantıda konuşan Golikova, ülkede koronavirüs hastaları için 268 binden fazla yatak olduğunu, bunlardan yaklaşık 147 bininde oksijen desteği, yaklaşık 31 bininde solunum cihazı donanımı olduğunu ifade etti.

“Dün sabah itibarıyla yatak kapasitesinin yaklaşık yüzde 81’i doldu” ifadelerini kullanan Golikova, ülkenin 46 bölgesinde doluluk oranının geri kalan yerlerdeki ortalamadan yüksek olduğunu belirtti.

Golikova, bazı bölgelerde durumun daha kritik olduğunu, 10 bölgede yatak doluluk oranı yüzde 90’ı aştığını belirtti. Golikova’ya göre, Çuvaşistan, Oryol bölgesi ve Sivastopol’de bu oran yüzde 95’ten fazla. Doluluk oranının yüksek olduğu diğer yerler ise Komi Cumhuriyeti ve Mordovya’nın yanı sıra İvanovo, Penza, Samara, İrkutsk ve Omsk bölgeleri.

Ülkedeki günlük vaka artış hızı da 1 Ekim’den beri ortalama iki buçuk kat arttı. Vaka sayısı 100 bin kişide 6.1’den 15.3’e yükseldi.

‘Durum gerginleşse de genel olarak kontrol edilebilir düzeyde’

Golikova, salgınla ilgili durumun gerginleşmesine rağmen genel olarak kontrol edilebilir düzeyde olduğunu ifade etti.

Tedbirlere uyulan bölgelerde düzelme gördüklerini, ancak gerekli dikkatin verilmediği yerlerde vakaların yayılmasının devam ettiğini belirten Golikova, “Salgınla ilgili kısıtlamaların tam anlamıyla uygulanmadığı bölgeler en kısa zamanda bunları uygulamalı” dedi.

Ülkenin tüm bölgelerinde maske takma zorunluluğu

Golikova ayrıca bugünden itibaren ülkenin tüm bölgelerinde maske takma zorunluluğunun getirildiğini; 79 bölgede kalabalık, seyircili etkinliklerin gerçekleştirilmesinin ve restoranların 23:00-06:00 arasında çalışmasının yasaklandığını ifade etti.

Golikova’ya göre, 75 bölgede de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilere karşı kısıtlamalar getirildi. 80 bölgede de ulaşım araçlarında ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarının artırılmasına karar verildi.

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı gün içinde 20 bin 985 artmıştı.