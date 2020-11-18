Putin'den Kovid-19 test sonuçlanma süresini kısaltma çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 testleri için belirlenen 48 saatlik sürenin çok uzun olduğu için test sonuçlanma süresinin kısaltılmaya çalışılması gerektiğini belirtti.

Hükümet üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Putin, Kovid-19 testleri için belirlenen 48 saatlik sürenin çok uzun olduğu için test sonuçlanma süresinin kısaltılmaya çalışılması gerektiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova’ya hitap eden Putin, “Anladığım kadarıyla hiçbir test sistemi hiçbir zaman yüzde 100 sonuç vermiyor, yani bu test sistemlerinin her birinde aksaklık olması mümkün, bu nedenle sonuçları bir kez daha kontrol ettiğinizi bana zaten söylemiştiniz. Yine de bu süreyi olabildiğince kısaltılmaya çalışılmalı” diye konuştu.

Rus lider, “Burada herkes için bariz şeyler olduğunu düşünüyorum. Anlamak için büyük bir uzman olmaya gerek yok, tanı koyma işlemi ne kadar hızlı gerçekleşirse, hasta birinin (enfeksiyonu) akrabalarına, arkadaşlarına, meslektaşlarına vs. kişilere bulaştırma şansı da o kadar az olur” ifadelerini kullandı.

Putin, aynı zamanda aşı üretiminin de artırılması gerektiğinin altını çizdi:

“Sivil kullanıma yönelik aşı miktarının elbette artırılması gerekiyor.”

Putin, Golikova’nın kendisine 2 ay önce ‘daha kısa sürede yeterince objektif sonuçlar veren’ diğer test sistemlerinin varlığına işaret ettiğini hatırlattı.

Bunun üzerine Golikova, bu tür sistemlerin kullanıldığını, fakat fiyatından dolayı piyasada az miktarda bulunduğunu aktardı:

“Bu karmaşık pandemi sırasında bize sürekli olarak eşlik eden (Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu) Rospotrebnadzor bilim insanları ile birlikte 48 saatlik süreyi öngören çözümü geliştirdik. Zira ülkemizde farklı bölgeler bulunuyor, özellikle uzak yerleşim yerlerinde test örneklerinin her zaman beklemeksizin laboratuvara teslim edilmesi mümkün olmuyor.”

Ekspres testlerin de kullanılabildiğine dikkat çeken Golikova, ancak sonucun pozitif olması halinde tekrardan PCR testi yapılması gerektiğini vurguladı.