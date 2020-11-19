Rusya’dan İsrail’in Doğu Kudüs’te yeni konut inşa etme planına kınama

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rus Daimi Temsilci Vasiliy Nebenzya, “Ortadoğu çözümünün uluslararası hukuk çerçevesine aykırı olan bu karardan dolayı endişeliyiz” ifadesini kullandı.

Givat Hamatos yerleşim biriminde yeni konut inşaatının, Doğu Kudüs’ü Beytüllahim’den keseceğini ve BM kararlarıyla öngörülen Filistin devletinin toprak devamlılığını ihlal edeceğini kaydeden Rus diplomat, “İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşimlerinin yasa dışı olduğu yönündeki ilkesel tutumumuzu teyit ediyoruz. Yerleşim faaliyetinden vazgeçmeye ve ilhak planlarını tamamen gündemden kaldırmaya çağırıyoruz” dedi.

Nebenzya, aynı zamanda şiddete, İsrail topraklarına yönelik füze saldırılarına son verilmesi ve terörist tehditlerle mücadele çabalarının birleştirilmesi gerektiği kaydetti.

İsrail yönetimi Doğu Kudüs’teki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 1257 yeni konut inşası projesi için ihale sürecini başlatmıştı.