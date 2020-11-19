Kremlin: APEC zirvesinde Putin ve Trump görüşmesi planlanmıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu yıl video konferans yoluyla gerçekleşecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşmenin planlanmadığını belirtti.