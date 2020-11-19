Rus Dışişleri: Lavrov ve Çinli mevkidaşı Wang BM, ŞİÖ ve BRICS’teki koordinasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi

Dışişleri Bakanı Lavrov’un Çinli mevkidaşı Wang ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi aktaran Rusya Dışişleri Bakanlığı, iki bakanın Moskova ve Pekin’in başta Birleşmiş Milletler (BM), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS olmak üzere çok taraflı platformlardaki koordinasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefon görüşmesi yaptığını, görüşme sırasında iki bakanın Moskova ve Pekin’in başta BM, ŞİÖ ve BRICS olmak üzere çok taraflı platformlardaki koordinasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdikleri ifade edildi.

Açıklamada, “Bakanlar, başta BM, BM Güvenlik Konseyi ve BM İnsan Hakları Konseyi, Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS formatı olmak üzere çok taraflı platformlarda Rusya ile Çin arasındaki yakın koordinasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre bakanlar ayrıca Belarus ve Orta Asya ülkelerindeki durumu, İran'ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili sorunları ele aldı.