Lavrov, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarıyla Karabağ’ı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Lavrov ile görüşmeye AGİT Minsk Grubu’ndan İgor Popov (Rusya), Stephane Visconti (Fransa), Andrew Schofer (ABD) ve AGİT Dönem Başkanı Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk’in katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Görüşmede, Azerbaycan Devlet Başkanı, Ermenistan Başbakanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın 9 Kasım’dan itibaren tam ateşkese ve askeri eylemlerinin sonlandırılmasına ilişkin açıklamasından sonra Dağlık Karabağ ve etrafındaki durum ele alındı" ifadelerine yer verildi.

Görüşmede, AGİT Minsk Grubu eş başkanı üç ülkenin yeni arabuluculuk çabalarının koordinasyonuyla ilgili konular değerlendirildiği aktarıldı.