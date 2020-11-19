Azerbaycan askerleri Dağlık Karabağ’daki devriyelerinde Rus barış güçlerine eşlik etti

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Azerbaycan ordusundan bir grup askerin Dağlık Karabağ’daki devriyeleri sırasında Rus barış güçlerine eşlik ettiğini ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Konaşenkov’a göre, 19 Kasım’da Rus barış güçleri devriye kuvvetleri 5 aracın Şuşa’dan Fuzuli’ye güvenli bir şekilde ilerlemesini sağladı. Bu sırada barış güçlerine Azerbaycan ordusundan askerler de eşlik etti.

‘Ateşkese uyuluyor’

Görevin nasıl gerçekleştiğine dair başka ayrıntı vermeyen Konaşenkov, Dağlık Karabağ’da ateşkese uyulduğunu belirtti.

Konaşenkov, “Rus barış güçleri tarafından sorumluluk alanının kuzey ve güney bölgelerinde 24 saat durum denetimi ve 23 gözlem noktasında ateşkesin kontrolü yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Konaşenkov’a göre, Rus barış güçlerinin kontrolü altında halkın ve sivil araçların Laçin koridorunda güvenli bir şekilde hareket etmesi sağlanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.