Gamaleya Merkezi,  Sputnik V aşısı için DSÖ'ye onay başvurusunda bulundu

Rus Gamaleya Araştırma Merkezi, koronavirüse karşı geliştirdiği Spunik V aşı için Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) onay başvurusunda bulundu. Onaylanması halinde aşı, DSÖ’nün tavsiye ettiği koronavirüs aşıları listerinde yerini alacak. Şimdiye dek koronavirüse karşı geliştirilmiş herhangi bir aşı bu listede yerini almış değil.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Rusya Temsilcisi Melita Vujnoviç, Sputnik V aşısının üreticilerinin DSÖ’ye sertifikasyon için başvurduğunu açıkladı.

Eho Moskvı radyosuna açıklama yapan Vujinoviç cümlelerini şu şekilde sürdürdü: "DSÖ tarafından henüz herhangi bir aşı için açıklama yapılmadı çünkü aşılar öncesinde bir değerlendirme aşamasından geçiyor, bu pandemi durumlarında yapılan gerekli bir sertifikalandırma süreci. Bu süreçte tüm aşıların Rusya’da olduğu gibi öncelikle kendi ülkelerinde onay sürecini tamamlamış olmaları gerekir. Sputnik V aşısı şu an için DSÖ’nün genel merkezi Cenevre'de onay için başvuru aşamasında, hepimiz bu sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz."

Daha öncesinde Gamaleya Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V’yi ‘önerilen aşılar listesine’ dahil ettirmek için başvuruda bulunmak istediği ve DSÖ’nün de Merkez ile veri alışverişi için temasa geçtiği bildirilmişti.

Koronavirüse karşı ilk aşı Sputnik V

Dünyanın koronavirüse karşı tescilli ilk aşısı Sputnik V şu anda Rusya, Hindistan ve Brezilya dahil olmak üzere bir dizi başka ülkede klinik testlerden geçiyor. Rusya’da klinik çalışmaların üçüncü aşamasından elde edilen verilerin ilk analizi sonucunda Sputnik V'nin yüzde 92 oranında etkisini gösterdiği gözlemlendi. Aşıyı üretmek için ortaklık çağrısında bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik V üretiminin Hindistan ve Çin'de devam ettirilebileceğini açıkladı.