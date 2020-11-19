Zaharova: Rusya, Dağlık Karabağ'daki dini ve kültürel yapıların korunmasına özel önem veriyor

Haftalık basın toplantısında konuşan Mariya Zaharova, "Dini ve kültürel yapıların korunması meselesi, Dağlık Karabağ'daki taraflarla kurduğumuz temasların bir parçası. Buna özel önem veriyoruz, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın temaslarında bu mesele istişare ediliyor. O bölgede konuşlandırılan barış gücü askerlerimizin de bu konuya özel verdiğinden eminim ve hatta bunu doğrulayabilirim" dedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Dağlık Karabağ bölgesinde din temelli provokasyonların önlenmesine yönelik çalışmaların da yapıldığını ve bu konunun yakın gelecekte daha ayrıntılı olarak ele alınacağını kaydetti.

"Elbette şimdi her şeyden önce insanlar, hayatların kurtarılması, sığınmacıların dönmesi, altyapının eski haline getirilmesi ve hayatta kalmak için gerekli koşulların sağlanması üzerinde duruyoruz" diyen Zaharova, ancak dini ve kültürel yapıların korunması meselesinin özellikle önem taşıdığını ve taraflarla kurulan temaslarda ele alındığını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı bir konuşmada Dağlık Karabağ'daki Hristiyan mabetlerinin ve manastırların korunmasının ve dini faaliyetlerini normal şekilde sürdürmesinin önem taşıdığını ifade etmişti.