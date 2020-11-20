Lavrov, Fransız ve Ermeni mevkidaşlarıyla Karabağ’ı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ve Ermenistan’ın yeni atanan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ’daki durumu değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Lavrov’un bugün Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefon görüşmesinde, Rusya’nın Dağlık Karabağ’da tam ateşkes sağlama amacıyla üstlendiği arabuluculuk çabaları sonucu bölgede oluşan durumu değerlendirdiği ifade edildi. Görüşmede, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin 9 Kasım’da imzaladığı üçlü anlaşmanın uygulanmasının önemi vurgulandı. Bakanlar, halihazırda temel önceliklerin, yerinden edilmiş kişilerin ve sığınmacıların güvenli bir şekilde evlerine dönmesi, bölgenin tüm ekonomik ve ulaşım bağlantılarının açılması, insani yardımın sağlanması ve sivil altyapının onarılması olduğunu kaydetti.

Lavrov ve Le Drian, Dağlık Karabağ krizine, AGİT Minsk Grubu kapsamında kabul edilen ilkeler temelinde, Azeri ve Ermeni halklarının eşit çıkarları doğrultusunda uzun vadeli ve kapsamlı çözümün bulunması amacıyla atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov’un ayrıca Ermenistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamada, “Dışişleri bakanları, Rusya-Ermenistan müttefik işbirliğinin mevcut durumu ve geleceği ile önümüzdeki görüşmelerin programını ele aldı. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin 9 Kasım anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili görüş alışverişi yapıldı” dendi.