Rusya 2 yılda 21 ülkeye 25 milyon dolarlık insani yardım sağladı

Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Serko, 2019-2020 döneminde Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Afrika’dan 21 ülkeye en az 25 milyon dolar değerinde insani yardım sağlandığını duyurdu.

Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Aleksey Serko, BRICS ülkelerinin 7. Hukuk Forumu genel kurul toplantısında "Rusya, iklim değişikliği faktörlerinin de neden olduğu en acil durumların ortadan kaldırılmasıyla ilgili uluslararası insani yardım faaliyetlerine aktif olarak katılıyor. 2019-2020 yıllarında, aralarında Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Afrika ülkeleri olmak üzere 21 ülkeye en az 25 milyon dolar değerinde insani yardım sağlandı" ifadelerini kullandı.

Dünya’da, 1980-2020 döneminde doğal afet sayısının dört katına, verdikleri zararın da en az 6 kata çıktığını anlatan Serko, "Bu nedenle, doğal afet tahmini ve önlenmesi ile ilgili sorunların çözümüne özel önem verilmeli" dedi.

Serko, doğal afetlerin yol açtığı sonuçları ortadan kaldırma amacıyla Rusya yasalarında, 'acil durumların önlenmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik zorunlu finansal rezervin oluşturulması' ile ilgili bir dizi değişikliğin yapıldığını da sözlerine ekledi.