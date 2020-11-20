Rusya'nın üçüncü Kovid-19 aşısını geliştiren Çumakov Merkezi: Dış ülkelerden talepler geliyor 

Rus basınına konuşan Rusya Bilimler Akademisi Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlaçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı İşmuhamedov, "Aşımızın tedariki için diğer ülkelerden halihazırda talepler geldi. Ancak daha önce dediğim gibi, şu an itibarıyla yılda en az 10 milyon doz miktarında üretim söz konusu olabilir ve bunun Rusya'nın kendisi için yeterli olmadığının farkındayız. Bu nedenle gelen talepleri karşılamak için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi.

Üretimi artırmayı ve geniş alana yaymayı ancak aşı piyasaya sürüldükten sonra konuşabileceklerini söyleyen İşmuhamedov, üretimin ancak Sağlık Bakanlığı'nın onayı ve tescili alındıktan sonra başlayacağına dikkat çekti.

İşmuhamedov, daha önce Rossiya 24'e verdiği demeçte Çumakov Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin yılda 10 milyon doz aşı üretebileceğini ifade etmişti.

Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin tescil sonrası araştırmaları 40 bin kişinin katılımıyla Moskova'da gerçekleşiyor.

Vektor Bilim Merkezi'nde geliştirilen, ülkenin ikinci koronavirüs aşısı olan EpiVakKorona aşısı ekimde tescil edilmişti. Önceki gün Rusya Sağlık Bakanlığı, EpiVakKorona'nın tescil sonrası testleri için izin vermişti. Testler 3000 gönüllünün katılımıyla başladı ve haziran ortasına kadar sürecek.

Çumakov Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin geliştirdiği üçüncü koronavirüs aşısı için klinik çalışmalar sürüyor. Bu aşı diğer Rus aşılarından farklı olarak virion, yani yapısı tam bir virüs partikülü içeriyor. Bu aşı da yıl sonuna kadar tescil edilebilir.