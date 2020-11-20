Putin'den APEC zirvesinde pandemi kaynaklı yoksulluk riskine vurgu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle sınai üretimde yaşanan düşüşün ve yoksulluğun endişe verici bir eğilim teşkil ettiğini belirtti.

Bu yıl videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde konuşan Putin, "Ekonomide, sosyal alanda endişe verici eğilimler gözleniyor. Sınai üretimdeki düşüş ve mali kargaşalar nedeniyle onlarca milyon insan yoksulluk sınırının altına düşme riskiyle karşı karşıya" dedi.

Путин начал выступление перед лидерами АТЭС с главного - трех российских вакцин от COVID: "Они безопасны и эффективны, вопрос только в том, чтобы наладить массовое производство". pic.twitter.com/Oj99QDyRHy — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 20, 2020

Bu bağlamda mevcut durumun düzeltilmesi için Rusya'nın APEC üyeleri de dahil işbirliğine ilgi duyan tüm ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Rus lider şöyle devam etti: "Yaşanan olumsuz gelişmeler, gerçek durumu objektif şekilde değerlendirmemize olanak tanıyor ve elbette uluslararası toplumu mevcut durumu düzeltmek için birleşmeye ve hatta daha enerjik bir şekilde ortak çalışmaya teşvik ediyor. Rusya, APEC'teki partnerler de dahil ilgi duyan tüm ülkelerle en yakın etkileşime hazır."

Rusya'nın koronavirüsle mücadelede sağlam bir klinik deneyimi ve bilimsel deneyim kazandığına dikkat çeken Putin, temel önceliklerinin koronavirüsle mücadele çabaların birleştirilmesi olduğunu ve kazandıkları deneyimi APEC'teki partnerlerle paylaşmaya hazır olduklarını vurguladı.

Putin, Rusya'da geliştirilen ve tescil edilen Sputnik V ve EpiVakKorona aşılarının güvenli ve etkili olduğunu belirterek "Yabancı partnerlerimizle aşıların tedariki ve yerelde üretimi olasılığını aktif şekilde ele alıyoruz. İki aşının da en önemli iki kritere uygun olduğunun altını çizmek istiyorum, yani bu aşılar tamamen güvenli ve etkili. Tek mesele seri üretime geçiş. Rusya'da buna başlıyoruz" ifadelerini kullandı.