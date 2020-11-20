Putin, Karabağ’daki çatışmanın çözümünün Rusya için önemini anlattı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’da milyonlarca Ermeni ve Azerbaycanlının yaşadığını hatırlatarak bu nedenle Dağlık Karabağ çözümünün iç güvenliğinin sağlanması açısından önemli olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ’daki barış gücü misyonuyla ilgili video konferans yoluyla düzenlenen toplantıda, “Rusya’da milyonlarca Ermeni ve Azerbaycanlı yaşıyor. Bu cumhuriyetlerle hiç abartısı asırlara dayanan bağlarımız var. Bu bağlamda Dağlık Karabağ sorunun çözümü, bizim için iç politik boyut da taşıyor, iç güvenliğin sağlanması ve politik açıdan da çok büyük ilgi oluşturuyor” ifadesini kullandı.

Rus barış gücünün bölgede açık ve uyumlu hareket ettiğini, misyonun bölgeye yerleştirilmesinin akan kanı durdurmaya ve yeni ölümleri önlemeye yardımcı olduğunu kaydeden Rus lider, hızla gerçekleştirilen mayın temizleme çalışması sayesinde güvenilir iletişimin kurulduğunu söyledi.

Rus askerlerinin etkili bir şekilde ateşkesi kontrol ettiğinin altını çizen Putin, “Genel olarak durum istikrara kavuştur” dedi.

Barış gücünün ayrıca sığınmacılara eşlik ettiğini, konutları, yolları ve sosyal tesisleri güvenli hale getirdiğini, insani yardım taşıyan konvoyların güvenliğini sağladığını belirten Rusya Devlet Başkanı, ateşkes anlaşmasını dondurma çabalarına karşı uyararak şunu dedi: “Bunu yapmaya çalışan insanlar şunu anlamalı ki, bunun tek alternatifi savaştır. Ve eğer, Tanrı korusun, bu meydana gelirse kurbanların kanı onların, bu anlaşmayı bozmaya çalışanların elleri üzerinde olacak. Bunu herkes anlamalı ve idrak etmeli”.

‘Erivan ve Bakü’deki mevkidaşlarımla sürekli temas halindeyim’

Putin, “Ermenistan ve Azerbaycan’daki mevkidaşlarımla sürekli temas halinde olduğumu biliyorsunuz. Her iki ülkenin liderleriyle en yakın zamanda Ermenistan ve Azerbaycan’a Rus bakanlıklar arası heyetin yönlendirileceği konusunda anlaştık” ifadesini kullandı. Bakü ve Erivan’a gidecek Rus heyetine verilen ödevin, 9 Kasım’da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında imzalanan anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili güncel ve en acil sorunların değerlendirilmesi olduğunu anlatan Putin, “Bu görüşmelerin bu yönlerde ciddi ilerleme kaydetmeye yardımcı olmasını umuyoruz” diye ekledi.

‘Karabağ’daki anıtları koruma çalışmalarına UNICEF de katılmalı’

Rus lider, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle de Azeri olsun Ermeni olsun tarihi eserlerin ve dini yerlerin korunması hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Bu sorunun önemli bir ahlaki ve insani boyutu var. Bu noktada, UNICEF’in katılımına büyük ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ayrıca UNICEF’in, savaş dehşetlerine karşı özellikle savunmasız olan çocuk ve gençlere yardım etmesini umuyoruz. Rusya Dışişleri Bakanlığı, tüm bu yönlerde aktif çalışma başlatma talimatını aldı”.

‘İnsani yardım çalışmaları Ermenilerin ve Azerilerin yararına olmalı’

“Tüm insani çabalarımız, yardımımız Ermeni ve Azeri halklarının yararına olmalı. Başı belada olan herkesin duygularını paylaşıyoruz” diyen Putin, “Tüm insani çabalarımız ve ilgili uluslararası yapıların katılımı gelecekte Dağlık Karabağ sorununa politik, güvenilir, uzun vadeli çözüm bulmaya yardımcı olacak” diye ekledi.

‘Aliyev, Karabağ’daki anıtlara ve kutsal yerlere erişim sözü verdi’

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü bildiren Putin, “Aliyev, Azerbaycan yönetiminin her şeyi kontrol altına alacağını ve Ermeni tarafının ve elbette Azeri tarafının bu dini mekanlara erişimini sağlayacağını söyledi” açıklamasında bulundu.

Dini mekanlardan birinin, Rus barış gücünün kontrolündeki bölgede yer aldığını hatırlatan Putin, buraya da hem Ermenilerin hem Azerbaycanlıların erişiminin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, “Azerbaycan’da da Hıristiyanlar var, üstelik kadim Hıristiyan kiliselerinden biridir. Tüm bunlar dikkate alınmalı ve her iki tarafla temas halinde gereken çalışma programı hazırlanmalı” dedi.