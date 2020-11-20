Şoygu: Karabağ’daki Rus-Türk ortak gözlem merkezinin yeri konusunda anlaşma sağlanmak üzere

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dağlık Karabağ’da ateşkesi kontrol etmek üzere kurulan Rus-Türk ortak gözlem merkezinin yeri konusunda mutabakata varmak üzere olduklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin düzenlediği toplantıda konuşan Şoygu, Karabağ’da ateşkes ve tüm askeri eylemlerin sonlandırılmasını kontrol edecek Rus-Türk ortak merkezinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şoygu, “Azerbaycan topraklarında ateşkes ve tüm askeri eylemlerin sonlandırılmasını kontrol edecek Rus-Türk ortak merkezinin kurulmasına ilişkin muhtıranın uygulanması çerçevesinde, Türk tarafı ile merkezin kurulacağı yer ve görevleri konusunda mutabakat sağlanıyor” ifadelerini kullandı.