Rosatom: Akkuyu'nun üçüncü blokunun inşaatına önümüzdeki ilkbaharda başlamayı planlıyoruz

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom’un Akkuyu NGS’nin üçüncü blokunun yapımına 2021 baharında başlamayı, dördüncü blokun inşaat lisansını da aynı yılın sonbaharında almayı planladığını bildirildi.

Rosatom Başkan Yardımcısı Kirill Komarov, yaptığı açıklamada "Kısa süre önce N3 bloğunun (Akkuyu NGS) inşası için izin aldık, ondan önce üçüncü ünitede de çalıştık, nükleer olmayan tüm işlerle ilgili sınırlı bir çalışma iznimiz vardı. İlk beton, sanırım, gelecek yılın ilkbaharında dökülecek. N4 bloğunun lisansını almak için bu yılın mayıs ayında gerekli tüm belgeleri sunduk. Bu, almamız gereken son lisans olacak. 2021'de bu lisansın alınacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Komarov, lisans alma işleminin genellikle bir yıldan fazla bir zaman aldığına vurgu yaparak, dördüncü bloğun lisansını 2021’in sonbaharında almayı beklediklerini kaydetti.