Lavrov'dan UNESCO'nun Dağlık Karabağ'a misyon gönderme teklifine destek

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay'la telefon görüşmesi yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, UNESCO'nun bölgedeki insani durumun normalleşmesine katkı için misyon gönderme teklifini destekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile UNESCO Genel Direktörü Azoulay, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Başta askeri faaliyetlerden ve vandalizm eylemlerinden zarar gören kültürel ve dini yapıların korunması ve bölgedeki eğitim sisteminin yeniden tesisi olmak üzere Dağlık Karabağ'daki insani durumun normalleşmesine katkı için UNESCO'nun potansiyelini kullanma olasılığı üzerinde özellikle duruldu. Rus tarafı, Azoulay'ın ilgili taraflarla mutabakat sağlayarak söz konusu alanlarda çalışma yapma olasılığının değerlendirilmesi için bölgeye öncü misyon gönderme inisiyatifine desteğini dile getirdi" dendi.

Azoulay, Azerbaycan ve Ermenistan’ın örgütteki temsilcileriyle görüşmede, kültürel miras anıtlarının korunması amacıyla Dağlık Karabağ’a uzman misyonu göndermeyi teklif etmişti.