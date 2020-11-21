Lavrov'dan Paşinyan'a: Rusya, Dağlık Karabağ'daki insani sorunlara çözüm bulma konusuna bağlılığını koruyor

Lavrov öncülüğündeki Rus heyeti, Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve hükümet yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede konuşan Lavrov, "Öncelikle Dağlık Karabağ'da yaşanan sorunları çözme ihtiyacıyla ilgili konular mevcut. 9 Kasım tarihli anlaşma, tüm bu sorunları üç lider tarafından imzalanan anlaşmadaki mutabakatlar temelinde çözme imkanı sunuyor. Bunlar öncelikle sığınmacıların dönmesi ve bölgedeki tüm insani sorunlarla alakalı. Çözüm bulma konusuna bağlılığımızı koruyoruz" dedi.

Lavrov, Rus barış gücü misyonuna ek olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla kurulan kurumlar arası merkezin tüm bu konuların çözüm sürecini yakından izleyeceğini ifade etti.

Lavrov, Rusya'nın uluslararası kuruluşları bölge sakinlerine daha aktif şekilde yardım etmeleri yönünde teşvik ettiğini ekledi.

'Lavrov'la yapıcı bir görüşme yaptık'

Paşinyan da, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Lavrov'la yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

​Lavrov, heyetler arası toplantının ardından Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'la ayrı ayrı görüşmeler de gerçekleştirdi.

Paşinyan: Rus barış gücünün varlığı güvenlik açısından önemli bir faktör'

Paşinyan, Lavrov'la görüşmesinde Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'daki varlığını bölge sakinlerinin güvenliği bakımından önemli bir faktör olarak niteledi.

Paşinyan, "Şu anda bölge sakinlerinin dönüşünde iyi bir dinamik gözleniyor. Rus barış gücü askerleri, belirlenen noktalarda çalışmalara başladı, güvenliği sağlıyor ve bu durum güvenliğin sağlanması açısından çok önemli bir faktör" dedi.