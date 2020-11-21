Lavrov: Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, Dağlık Karabağ anlaşmasına bağlılıklarını teyit etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında imzalanan Dağlık Karabağ anlaşmasına bağlılıklarını teyit ettiğini söyledi.

Erivan'da Başbakan Paşinyan öncülüğündeki Ermeni heyeti ve Cumhurbaşkanı Sarkisyan'la görüşen Lavrov, temaslarının ardından açıklama yaptı.

Lavrov, "Hem Sarkisyan hem de Paşinyan, anlaşmanın ciddi sorunları çözmeye ve hayatları kurtarmaya yardım ettiğinin belirtti. Anlaşmanın uygulanması hususuna bağlı olduklarını teyit ettiler" dedi.

'Anlaşmanın alternatifsiz olduğu kabul edildi'

Görüşmelerde ateşkesin sağlanması ve insani operasyonların gerçekleştirilmesiyle ilgili üçlü anlaşmanın eksiksiz olarak uygulanmasıyla ilgili görevlere özel önem verildiğini kaydeden Lavrov, anlaşmanın çözüm konusunda alternatifsiz olduğunun kabul edildiğini, hem yurtiçinde hem de yurtdışında gözlenen anlaşmayla ilgili şüphe oluşturma girişimlerinin kabul edilemez olduğunun vurgulandığını belirtti.

Lavrov, Ermeni yönetiminin Rus barış gücünün çalışmalarını takdir ettiklerini de aktardı.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 27 Eylül'de yeniden alevlenmiş ve ayrı ayrı varılan üç ateşkes mutabakatına rağmen devam etmişti. İlerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu, son günlerde stratejik öneme sahip bölgelerde kontrolü sağlarken Ermenistan geri çekilmek durumunda kalmıştı.

Bu sürecin sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün gece Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesine dair bir anlaşma imzalamıştı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmanın 3. maddesi uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattı boyunca ve Laçin koridoru boyunca toplamda 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan Rus barış gücü konuşlandırılıyor.