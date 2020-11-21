Kayıt
20:12 21 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Lavrov: Karabağ'a ilişkin anlaşmayı yeniden düzenleme girişimleri başarısız olacak

    © Sputnik / Алексей Куденко
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Dağlık Karabağ krizi (295)
    0 710
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/15/1043267526_0:0:2971:1671_1200x675_80_0_0_2ca7312f2cfead00e247499dac6b38f6.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202011211043267555-lavrov-karabaga-iliskin-anlasmayi-yeniden-duzenleme-girisimleri-basarisiz-olacak/

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı şüphe altında bırakmaya yönelik girişimlerde bulunulduğunu, ancak bunların başarılı olamayacağını söyledi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan öncülüğündeki Ermeni heyeti ve Cumhurbaşkanı Sarkisyan'la temaslarının ardından açıklama yaptı.

    Dağlık Karabağ'daki anlaşmayı şüphe altında bırakmaya yönelik girişimlerde bulunulduğunu, ancak bunların başarılı olamayacağını kaydeden Lavrov, şunları söyledi:

    "Ayrıca, az önce de belirttiğiniz gibi, bu anlaşmaları şüphe altında bırakacak girişimlerin olduğunu da not ediyoruz. Ancak bu girişimlerin başarılı olacağını sanmıyorum, çünkü, öncelikle Rusya ile birlikte AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları olan Fransa ve ABD, Dağlık Karabağ sorununun bugün üçlü ortak bildirinin geliştirilmesi ve uygulanmasında somutlaşan ilkeler temelinde çözülmesi ihtiyacını defalarca vurgulamışlardır."

    Lavrov, Rusya ve Azerbaycan'ın Karabağ'da dinler arası barışı tesis etme gereği konusundaki tutumunun tamamen örtüştüğünü kaydetti.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in üçlü ortak bildirinin tüm unsurlarının tutarlı ve iyi niyetle yerine getirilmesi ihtiyacına özel bir önem verdiğine vurgu yapan Lavrov, "Dinler arası, etnik gruplar arası barışın ve bir arada yaşamanın yeniden tesis edilmesi için şartlar yaratma ihtiyacına ilişkin tutumlarımız da tamamen örtüşüyor" dedi.

    Lavrov, Karabağ etrafında dönen jeopolitik oyunlara karşı uyardı

    Rusya’nın Dağlık Karabağ etrafında dönen jeopolitik oyunların başarılı olmasına izin vermeyeceğini belirten Lavrov, "Jeopolitik emelleri ilk sıraya koyacak olursak, burada yapabileceğimiz hiçbir şey kalmaz. Ancak, bu tür girişimleri kesinlikle boşa çıkaracağız ve bu bölgede (Dağlık Karabağ) yaşayan halkların temel çıkarlarına uygun olan anlaşmaların uygulanmasına odaklanacağız" ifadeleirni kullandı.

    Lavrov, ayrıca Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Dağlık Karabağ’a ilişkin üçlü ortak bildirisinin bölgedeki Ermeni ve Azerilerin çıkarlarına uygun olduğuna vurgu yaparak, "Bildiri, şu anda ortaya çıkan ve uygulanması, her zaman burada yaşamış insanların bir arada yaşamalarına izin verecek koşulların yaratılmasını hedefliyor" diye konuştu.

    Konu:
    Dağlık Karabağ krizi (295)
    Etiketler:
    AGİT Minsk Grubu, Azerbaycan, Ermenistan, Ateşkes, İlham Aliyev, Anlaşma, Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için imzaladıkları anlaşma ile Ağdam’ın 20 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan’a devredilmesi öngörülüyordu
    'Hayalet şehir' Ağdam, 27 yıl sonra ilk kez fiilen Azerbaycan’ın denetiminde
    Karikatür
    İran’dan komşu ülkelere ‘Trump gitti, işbirliği elini uzatıyoruz’ çağrısı
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet