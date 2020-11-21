Lavrov: Karabağ'a ilişkin anlaşmayı yeniden düzenleme girişimleri başarısız olacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan öncülüğündeki Ermeni heyeti ve Cumhurbaşkanı Sarkisyan'la temaslarının ardından açıklama yaptı.

Dağlık Karabağ'daki anlaşmayı şüphe altında bırakmaya yönelik girişimlerde bulunulduğunu, ancak bunların başarılı olamayacağını kaydeden Lavrov, şunları söyledi:

"Ayrıca, az önce de belirttiğiniz gibi, bu anlaşmaları şüphe altında bırakacak girişimlerin olduğunu da not ediyoruz. Ancak bu girişimlerin başarılı olacağını sanmıyorum, çünkü, öncelikle Rusya ile birlikte AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları olan Fransa ve ABD, Dağlık Karabağ sorununun bugün üçlü ortak bildirinin geliştirilmesi ve uygulanmasında somutlaşan ilkeler temelinde çözülmesi ihtiyacını defalarca vurgulamışlardır."

Lavrov, Rusya ve Azerbaycan'ın Karabağ'da dinler arası barışı tesis etme gereği konusundaki tutumunun tamamen örtüştüğünü kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in üçlü ortak bildirinin tüm unsurlarının tutarlı ve iyi niyetle yerine getirilmesi ihtiyacına özel bir önem verdiğine vurgu yapan Lavrov, "Dinler arası, etnik gruplar arası barışın ve bir arada yaşamanın yeniden tesis edilmesi için şartlar yaratma ihtiyacına ilişkin tutumlarımız da tamamen örtüşüyor" dedi.

Lavrov, Karabağ etrafında dönen jeopolitik oyunlara karşı uyardı

Rusya’nın Dağlık Karabağ etrafında dönen jeopolitik oyunların başarılı olmasına izin vermeyeceğini belirten Lavrov, "Jeopolitik emelleri ilk sıraya koyacak olursak, burada yapabileceğimiz hiçbir şey kalmaz. Ancak, bu tür girişimleri kesinlikle boşa çıkaracağız ve bu bölgede (Dağlık Karabağ) yaşayan halkların temel çıkarlarına uygun olan anlaşmaların uygulanmasına odaklanacağız" ifadeleirni kullandı.

Lavrov, ayrıca Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Dağlık Karabağ’a ilişkin üçlü ortak bildirisinin bölgedeki Ermeni ve Azerilerin çıkarlarına uygun olduğuna vurgu yaparak, "Bildiri, şu anda ortaya çıkan ve uygulanması, her zaman burada yaşamış insanların bir arada yaşamalarına izin verecek koşulların yaratılmasını hedefliyor" diye konuştu.