Rusya, koronavirüs aşı örneklerini Ermenistan'a teslim etti

Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Muraşko’nun Ermeni mevkidaşı Arsen Torosyan'a Sputnik V koronavirüs aşı örneklerini teslim ettiği belirtildi.

Rus doktorların Ermeni meslektaşlarına ‘pratik ve danışmanlık’ alanında yardım etmeye hazır oldukları vurgulanan açıklamada, Muraşko’nun “Rus aşı örneklerini getirdik ve size teslim etmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, 11 Ağustos'ta tescil edilmiş ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Sputnik V aşısı, 40 bin kişinin katılımıyla Moskova'da gerçekleşen tescil sonrası üçüncü aşama testlerin ara sonuçlarına göre yüzde 92 etkinlik gösterdi. Rusya’da şu ana kadar risk grubunda bulunan yaklaşık 10 bin doktor ve öğretmene aşı yapıldı.