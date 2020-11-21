Rus Dışişleri: Londra’nın yaptırımlarına yanıt olarak 25 İngiliz’in ülkeye girişi yasaklandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Londra’nın ‘Magnitskiy davası’ kapsamındaki yaptırımlarına yanıt olarak Moskova’nın 25 İngiliz vatandaşına yönelik kişisel yaptırım uyguladığını, bu kişilerin ülkeye girişlerinin yasaklandığını söyledi.

Açıklaması Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan Zaharova, Londra’nın ‘Magnitskiy Davası’ kapsamındaki yaptırımlarına yanıt olarak Moskova’nın 25 İngiliz vatandaşına yönelik kişisel yaptırım uyguladığını, bu kişilerin Rusya’ya girişlerinin yasaklandığını ifade etti.

Açıklamada, “Bilindiği üzere İngiliz hükümeti bulunduğumuz yılın temmuz ayında uydurma ve saçma bahanelerle, sözüm ona ‘Magnitskiy Davası’ kapsamında ülkemizin bazı yetkililerine karşı ulusal yaptırımlar uygulama kararı aldığını açıkladı. Magnitskiy'in ölümüyle ilgili tüm hikayelerle ilgili birçok kez kapsamlı yorumlar ve açıklamalar yaptık, görünüşe göre Londra'da söz konusu açıklamaları fark etmemeyi tercih ediyorlar” ifadelerine yer verildi.

Londra'nın ‘suçlu’ tayin etmeyi ve ‘ceza’ belirlemeyi neye dayanarak yaptığının anlaşılmadığına dikkat çeken Zaharova, “İngiliz tarafının eylemleri, başka bir devletin iç işlerine karışmak ve Rus adalet sistemine baskı yapmaktan başka şekilde adlandırılamaz” ifadelerini kullandı.

Zaharova, bu bağlamda İngiliz yetkililerinin ‘dostça olmayan davranışlarına’ yanıt olarak ve karşılıklılık ilkesi temelinde ‘Rus tarafının İngiltere’nin 25 temsilcisine yönelik kişisel yaptırım uygulama kararı aldığını’, bu kişilerin Rusya Federasyonu'na girişlerinin yasaklandığını sözlerine ekledi.

İngiltere'nin geçen yaz yayınladığı yaptırım listesinde, cezaevinde hayatını kaybeden Hermitage Capital Management Fonu avukatlarından Sergey Magnitskiy’in ölümünde parmağı olduğu iddia edilen 25 Rusya vatandaşı yer almıştı. Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin ve yardımcısı, eski İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Aniçin, Rusya İçişleri Bakanlığı yetkilileri, savcılar, hakimler listeye dahil edilmişti.