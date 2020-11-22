Kremlin: ABD’nin Açık Semalar Anlaşması’ndan çıkması üzücü

ABD’nin bugün resmi olarak Açık Semalar Anlaşması’ndan çıkmasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, üzgün olduklarını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına açıklamasında, “Üzgünüz ve ABD’nin bu anlaşmadan çıkmasının bu anlaşmayı artık cansız yaptığını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Rus Dışişleri: Geriye kalan üyelerin anlaşmaya uyması için çalışacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Açık Semalar Anlaşması’nda kalan üyelerinden anlaşmayı uygulayacağı yönünde sağlam garanti almak için çalışacaklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Washington son aylarda ikiyüzlü bir şekilde, Rusya’nın tutumunu değiştirmesi durumunda Açık Semalar Anlaşması’ndan çıkma kararını gözden geçireceklerini dile getiriyordu. Oysa aslında onlardan kimse hiçbir şeyi gözden geçirme niyetinde değildi. Bu kamuya yönelik bir oyundu, Washington’a fikrini değiştirmesi yönünde çağrılarda bulunan Avrupa ülkelerinin hükümetlerini ve toplumlarını yanıltmayı amaçlamaktaydı. ABD tarafı, silah kontrolü alanındaki diğer anlaşmalarda olduğu gibi, kasıtlı olarak Açık Semalar Anlaşması’nı bozmayı göze aldı” ifadesine yer verildi.

ABD’nin, anlaşmadan çıkarak, bir yandan Avrupalı müttefiklerinin Rus gözlemcilerin Avrupa’daki ABD üsleri üzerinde uçuş yapmasına engel olmasını, diğer yandan da Rusya üzerinde yaptıkları uçuşların bilgilerini Washington ile paylaşmasını beklediği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmeye yer verildi:

“Elbette bu, Rusya için kabul edilemez. Açık Semalar Anlaşması’nda kalan üyelerinden, öncelikle tüm topraklarının gözlemlenmesi olasılığının sağlanması, ikincisi de gözlem uçuş materyallerinin, anlaşmaya taraf olmayan üçüncü ülkelere verilmemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getireceği yönünde sağlam garanti almak için çalışacağız”

ABD’nin, anlaşmanın uygulanmaya devam etmesini ve Rusya’nın üye olarak kalmasını gerçekten istiyorsa, “Rusya'nın endişelerini gidermek için ne yapılması gerektiğini gecikmeden ve ciddi olarak düşünmesi” gerektiği vurgulanan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

“Washington hamlesini yaptı. Bundan ne Avrupa ne de ABD ve müttefiklerinin güvenliği kazandı. Şimdi Batı’da birçok kişi, Rusya’nın tepkisinin ne olacağını soruyor. Yanıtı basit. Daha önce defalarca altını çizdik, tüm seçeneklere açığız. Anlaşmanın diğer katılımcılarının sözlerinin yaptıklarına ne kadar uyduğunu yakından izleyip analiz ediyoruz. Rusya ve müttefiklerimizin güvenlik çıkarlarına dayanarak uygun kararlar alacağız”.

ABD, 6 ay önce verdiği Açık Semalar Anlaşması’ndan çıkma kararı bugün resmen yürürlüğe girdi.