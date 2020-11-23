Putin'den Dağlık Karabağ'ın aidiyeti hakkında yorum: Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'ın aidiyeti ile ilgili değerlendirmesinde bölgenin Azerbaycan topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Rus devlet televizyonu Rossiya 1’e konuşan Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'ın aidiyeti ile ilgili değerlendirmesinde bölgenin Azerbaycan topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Putin, “Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını ve egemenliğini tanımadı. Bu, uluslararası hukuk açısından hem Dağlık Karabağ'ın hem de ona komşu tüm bölgelerin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu anlamına geliyordu” diye konuştu.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ndeki (KGAÖ) üyelik koşullarının Rusya’yı ihtilafa dahil olmaya zorlamadığını vurgulayan Putin, şöyle konuştu:

“KGAÖ antlaşması, bu antlaşmanın bir üye devletinin topraklarına saldırılması durumunda karşılıklı yardım öngörüyor. Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına hiç kimse saldırmadı ve bu bize çatışmalara doğrudan katılma hakkı vermedi.”

Moskova’nın Erivan ile askeri-teknik işbirliği çerçevesinde yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğine dikkat çeken Putin, “Sizi temin ederim ki Ermenistan kendisini terk edilmiş, unutulmuş hissetmedi. Ve Rusya, bunun olmaması için her şeyi yaptı” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’den beri devam eden çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu. Anlaşmanın maddelerinde ayrıca diğer bazı bölgelerin de Azerbaycan’ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlanması öngörülüyor.