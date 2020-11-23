Gelibolu’da, 100 yıl önce Rusya’dan kaçarak Türkiye’ye sığınan Beyaz Ruslar anıldı

Çanakkale Üniversitesi Rusya İlişkiler Kültür ve Sanat Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Vedat Çalışkan, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya’dan kaçan 30 bin Beyaz Ordu askerinin Kırım’dan Gelibolu’ya gelişinin 100. yılını kutladık. Rusları yerel halk tarafından sıcak karşılanmıştı. Gelibolu’daki anıt onları hatırlatıyor. Daha önce buraya 100 fidan dikildi. Törene, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Rus-Türk Dostluk Evi Başkanı Erol Uğurlu, Türkiye Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünver Sel ve Gelibolu’da yaşayan Ruslar katıldı” ifadesini kullandı.

Anma töreninde konuşan Gelibolu Belediye Başkanı Özacar, bu yerin Rus-Türk ilişkileri tarihine girdiğini söyledi. Ayrıca Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un mesajı okundu.

Ege Üniversitesi öğretim görevlisi ve Gelibolu Torunları Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Aydın İbrahimov, Politik Analiz Enstitüsü Direktörü Anjelika Zaharova ve rahip Georgiy Sergeyev’in girişimiyle dün İstanbul’daki Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi’nde Rusların Bolşevik Devrimi’nden kaçışının 100. yılı anısına bir ayin düzenlenmişti.

Kasım 1920’de Rus General Pyotr Vrangel’e bağlı Beyaz Ordu birlikleri Kırım’dan İstanbul’a getirildi. 126 gemi ile 150 bin kişi tahliye edildi. İstanbul’a gelen ordunun bir kısmı Gelibolu’ya gitti. Rus askerler Mayıs 1923’e kadar Gelibolu’da kaldı. Bu sırada yaralarından dolayı, açlık, soğuk ve hastalıktan ölenler oldu. Gelibolu’da ölenler için bir anıt dikilmesine karar verildi ve anıtın açılışı 16 Haziran 1921’de yapıldı. 1949 yılında bu anıt deprem nedeniyle yıkıldı ve kaldırıldı. Yenilenen Beyaz Ordu Askerleri Anıtı'nın Gelibolu’da 17 Mayıs 2008’de açılışı yapıldı.