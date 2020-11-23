Kremlin’den ABD’nin Açık Semalar Anlaşması kararıyla ilgili yorum: Silah kontrolü açısından önemliydi, üzüntü duyuyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Açık Semalar Anlaşması’nın karşılıklı güven ve silah kontrolünü güçlendirmek için önemli olduğunu, bu nedenle Rusya’nın ABD’nin anlaşmadan çıkmasından dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, ABD’nin Açık Semalar Anlaşması’ndan çıkmasından dolayı üzüntü duyduklarını söyledi.

Peskov, anlaşmanın karşılıklı güveni, silah kontrolünü ve başka şeyleri güçlendirmek açısından önemli olduğunu ifade etti ve “ABD’nin anlaşmadan ayrılmak istediğini belirttiğinde, en başından beri, böyle bir adımın elbette olumsuz sonuçları olacağını söyledik” dedi.

Peskov’a göre, ABD’nin çekilmesiyle anlaşmanın varlığını sürdürülebilirliği azalacak.

ABD yönetimi, dün Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Cale Brown, konuyla ilgili yazılı açıklamasında Donald Trump yönetiminin 22 Mayıs 2020'de aldığı çekilme kararını hatırlatarak, "Kararın uygulamaya girmesi için gereken 6 aylık zaman diliminin dolmasıyla ABD'nin, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme işlemi, 22 Kasım 2020 itibariyle yürürlüğe girmiştir. ABD, artık anlaşmanın tarafı değildir" ifadelerini kullanmıştı.

ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyordu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.