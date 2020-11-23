Putin: Rus barış gücü, Dağlık Karabağ'da uyumlu ve iyi koordine edilmiş bir çalışma yürütüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus barış gücü askerlerinin Dağlık Karabağ'da uyumlu ve iyi koordine edilmiş bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü misyonuyla ilgili toplantıda konuşan Putin, "Bu vesileyle Rus barış gücü askerlerinin uyumlu ve iyi koordine edilmiş çalışmalarına dikkat çekmek istiyorum" dedi.

Dağlık Karabağ'da hızlı şekilde yürütülen mayın temizleme çalışmalarının bölgede güvenli ulaşımın kurulmasını sağladığını kaydeden Putin, Rus barış gücünün konuşlandırılmasıyla birlikte de akan kanın durmasının ve yeni can kayıplarından kaçınmanın temin edildiğini vurguladı.

"Şimdi önceliğimiz, askeri faaliyetlerden ciddi şekilde etkilenen bölgenin sakinlerine destek ve yardım sunmak" diye devam eden Putin, bölgedeki sorunların çözümü için kurumlar arası insani yardım merkezi oluşturulduğuna dikkat çekti. Rus lider, merkezin uzman birimlerinin bu yapının görevleri dikkate alınarak oluşturulduğunu ekledi.