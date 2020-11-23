Putin’den Başbakan Yardımcısı Novak'a Karabağ'ın kışa hazırlanmasını Ermenistan’la görüşme talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'tan Ermenistan tarafı ile temas ederken Dağlık Karabağ sakinlerinin kış mevsimine hazırlanması konusunu da göz önünde bulundurmasını istedi.

Putin, “Çalışmalarımıza Başbakan Yardımcısı Aleksandr Valentinoviç Novak katılıyor. Şu anda sizlerden herhangi bir rapor istemiyorum. Yalnızca kışın yaklaştığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Sonuçta orası dağlık arazi, soğuk. Soğuklar yaklaşıyor. Bu nedenle Ermenistan tarafı ile temas ederken bu konuları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Buna dikkat etmenizi rica ederim” diye konuştu.

Novak'tan bu konuyu daha sonra ayrıca rapor etmesini isteyen Putin, ayrıca kolluk kuvvetlerini ve ekonomi kurumlarını yönetenlerden Ermenistan ve Azerbaycan’daki ortaklarıyla yakın temas kurmaları talimatını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’den beri devam eden çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu. Anlaşmanın maddelerinde ayrıca diğer bazı bölgelerin de Azerbaycan’ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlanması öngörülüyor.