Rusya'da 1 Ocak'tan sonra elektronik cihazlarda yerli uygulamaların bulunması zorunlu olacak

Rusya hükümeti, 1 Ocak 2021'den sonra üretilen ve ülkede satılan cep telefonları ve diğer elektronik cihazlarda yerli uygulamaların yer alması zorunluluğuna ilişkin kuralları onayladı. Cep telefonlarında 16, bilgisayarlarda 3, akıllı televizyonlarda 4 uygulamanın bulunması isteniyor.

Rusya hükümetinin onayladığı kurallar uyarınca 1 Ocak'tan sonra üretilen ve Rusya'da satılan cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlarda yerli uygulamaların yer alması zorunlu olacak.

Yayınlanan belgeye göre, talep edilen program sınıfları arasında Rus arama motorları, internet tarayıcıları, e-posta servislerinin yanı sıra çeviri, antivirüs, devlet hizmetleri sesli yardım, mesajlaşma ve haber uygulamaları yer alıyor.

Cep telefonlarında 16, bilgisayarlarda 3, akıllı televizyonlarda 4 uygulamanın bulunması öngörülüyor.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, yerli uygulamaların ön kurulumunun yapılmadığı cihazların satışının yasaklanmasına yönelik yasayı Kasım 2019’da onaylamıştı. Yasanın 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi gerekiyordu, ancak mart sonunda yapılan bir oylama ile, kararın yürürlüğe girme tarihi 1 Ocak 2021’e ertelenmişti.