Venezüella Rusya ile uçuşların açıldığını duyurdu

Karakas, bugünden itibaren Venezüella ile Rusya arasındaki ticari uçak seferlerinin başladığını duyurdu.

Venezüella Ulusal Sivil Havacılık Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, bugünden itibaren Venezüella ile Rusya arasındaki ticari uçak seferlerinin başladığı belirtildi.

Açıklamada, “Ulusal Sivil Havacılık Enstitüsü, hükümet yönetmelikleri uyarınca Meksika, Dominik Cumhuriyeti, İran, Türkiye ve Panama'ya ek olarak 23 Kasım'dan itibaren Rusya ve Bolivya ile ticari uçak seferlerinin başladığını duyuruyor” ifadelerine yer verildi.

Belgede ayrıca yolcu taşıma seferlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle gerekli tüm epidemiyolojik kurallara uyularak gerçekleştirileceği belirtiliyor.