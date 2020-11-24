Rusya karasularına giren bir ABD savaş gemisi, sınırların dışına çıkarıldı

Japon Denizi yakınlarında Rusya karasularına izinsiz giren bir ABD donanma destroyerinin uyarı almasının ardından sınır ihlalini sonlandırdığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, John McCain isimli ABD Donanması destroyerinin bu sabah TSİ 06.17’de Japon Denizi yakınlarında sınır ihlali yapıp Rusya’nın karasuları sınırının iki kilometre içine girdiği açıklamasını yaptı.

Açıklamada yer alan bilgilere göre ABD destroyeri, sınır ihlali yaptığının saptanmasını takiben Rus Admiral Vinogradov savaş gemisi tarafından uyarıldı. Ardından Rus gemisinin yönlendirmesiyle Rusya karasularının dışına çıktı.

Admiral Vinogradov savaş gemisinin, birkaç gündür Japon denizinde bulunan John McCain destroyerini izlemeye devam ettiği belirtildi. John McCain destroyerinin esas konuşlanma noktası da Japonya’da bulunuyor.