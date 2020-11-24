Sputnik V aşısının Moskova'daki üretim sürecine dair görüntüler yayınlandı

Rusya'nın yerel makamlar tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin Moskova’daki Gamaleya Araştırma Merkezi'ndeki üretim sürecine dair görüntüler yayınlandı.

​Sputnik V aşısının Twitter hesabında yer alan görüntülerin yayınlanması, klinik denemelerin yeni ara sonuçlarına göre aşının etkililik derecesinin uygulanışının 42. gününde yüzde 95’i geçtiğinin açıklanmasını izledi.

Klinik denemelerin yeni bulgularına göre aşının ilk dozunun uygulanışının 28. günündeki etlilik oranı ise yüzde 91.4 olarak kaydedildi.

Sputnik V aşısının her iki dozunun yabancı pazarlardaki fiyatının 20 dolardan düşük olacağı açıklanmıştı. Aşının Rusya vatandaşlarına ise ücretsiz olarak uygulanacağı biliniyor.