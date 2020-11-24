‘Rusya’nın üçüncü Kovid-19 aşısının klinik araştırmaları aralıkta bitiyor’

Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya İnsan Hakları Koordinasyon Konseyi toplantısında, “Aşı, Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı’na bağlı Çumakov Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından geliştiriliyor ve klinik araştırmadan geçiriliyor. Bu klinik araştırmaların bu yılın aralık ayının sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor” ifadesini kullandı.

Rusya’da bugüne kadar, biri Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği SputnikV, diğeri Vektor Bilim Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona olmak üzere iki Kovid-19 aşısını tescil edilmişti.

Çumakov Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin geliştirdiği üçüncü koronavirüs aşısı, 300 gönüllünün katılımıyla klinik çalışmaların ikinci aşamasında bulunuyor. Bu aşama bittikten sonra Rusya Sağlık Bakanlığı’na başvurulacak. Araştırmaların üçüncü aşamasına, 3 bin gönüllünün katılımıyla yılbaşından sonra başlanacak.

Aşının tescil edilmesi durumunda, üçüncü aşamaya paralel olarak daha fazla gönüllünün katılımıyla tescil sonrası araştırma başlatılabilir.