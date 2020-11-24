Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın ikinci insani yardım konvoyu Karabağ'a ulaştı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilisi Sergey Golovaç tarafından yapılan açıklamada, ikinci konvoyun Rusya’nın Rostov-na-Donu kentinde oluşturulduğunu, kuruma ait 20 KamAZ kamyonunun 300 ton inşaat malzemesini Dağlık Karabağ'a ulaştırdığını, malzemelerin bombardımandan zarar gören konut binalarının ve altyapısının onarımında kullanılacağını belirtti.

Gazetecilere bilgi veren Golovaç, araçların Dağlık Karabağ’a ulaşmak üzere 1.700 kilometrelik yol kat ettiklerini aktardı:

“Rotamız en kolaylarından değildi, fakat personelimiz görevin üstesinden geldi. Yol boyunca 3 kez gece molası verildi. Sınırdaki kontrol olağan düzeninde gerçekleşti, yaklaşık 6 saat sürdü.”

Binaların cam kaplamalarının yenilenmesi için getirilen malzemelerin kentteki atölyelere dağıtımı bugünden başladığı, geriye kalan malzemelerinse yarın Hocavend, Martakert ve Askeran bölgelerine taşınacağı belirtildi.